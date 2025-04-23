أوكرانيا وأوروبا تضغطان على واشنطن لهدنة مع روسيا قبل مناقشة شروط السلام

أبلغت أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون الولايات المتحدة بأن وقف إطلاق النار وتوضيح الضمانات الأمنية لكييف يجب أن يسبقا أي اتفاق سلام مع روسيا يتضمن مفاوضات بشأن الأراضي، وفقا لمصادر مطلعة.

وسعى المسؤولون، قبل اجتماع عُقد في لندن اليوم الأربعاء، للحصول على مزيد من التفاصيل من واشنطن بشأن تسلسل خطوات مقترحها لوقف القتال في أوكرانيا وإنهاء الغزو الروسي الشامل، الذي يدخل حاليا عامه الرابع، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وتعد هذه أحدث محاولة للتأثير على المحادثات التي وضعت أوروبا تحت ضغط، في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن لإبرام اتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومحاولتها فرض شروط صارمة على كييف

وأفادت المصادر بأنه في حين تريد أوكرانيا والدول الأوروبية ضمانات بأن روسيا مستعدة للموافقة على وقف لإطلاق النار يتيح المجال للتفاوض على اتفاق سلام نهائي، فإن هذه الدول حريصة على دعم الخطة الأمريكية.

وقالت المصادر المطلعة التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها، إن أوكرانيا وحلفاءها الأوروبيين يريدون أيضا التأكد من أن موسكو مستعدة لقبول اتفاق يتضمن ضمانات أمنية يوفرها شركاء أوكرانيا الغربيون، تسمح لكييف بالاحتفاظ بجيش مجهز تجهيزا كافيا من حيث العدة والعتاد.

وقال مدير مكتب الرئيس الأوكراني، أندري يرماك، في منشور على تطبيق تليجرام، بعد انتهاء المحادثات في لندن، إن كييف لا تزال ملتزمة بجهود السلام التي يقودها ترامب، وإن المشاورات المنتظمة ستستمر.

وأشار يرماك، في منشور سابق قبل الاجتماعات اليوم الأربعاء إلى أن "وقف إطلاق نار كامل وغير مشروط" من شأنه أن يمثل خطوة أولى نحو "عملية تسوية شاملة وتحقيق سلام عادل ومستدام".