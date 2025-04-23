يستعد مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير لاستضافة ندوة وحلقة نقاشية بعنوان "دور المرأة في الفن"، وذلك يوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، ضمن فعاليات دورته الحادية عشرة التي تُقام في الفترة من 27 أبريل وحتى 2 مايو المقبل.

وتُشارك في الندوة الفنانة انتصار، المعروفة بأدوارها المتميزة في السينما والمسرح، والمخرجة كوثر يونس، صاحبة الفيلم القصير "صاحبتي".

وتهدف الندوة إلى تسليط الضوء على التحديات والفرص التي تواجهها المرأة في صناعة السينما والفنون، ومناقشة سبل تعزيز تمثيل المرأة في مختلف جوانب العمل الفني.

وتأتي هذه الندوة في إطار حرص إدارة المهرجان على دعم قضايا المرأة في الفن، حيث سبق وأن شكلت لجنة تحكيم دولية مكونة بالكامل من مبدعات نسائيات في دورته العاشرة، إيمانًا بأهمية دور المرأة في السينما ودعمًا لها.

ويُذكر أن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، الذي تأسس عام 2015، يُقام سنويًا في شهر أبريل بمدينة الإسكندرية، ويهدف إلى إتاحة الفرصة أمام صناع السينما لعرض أعمالهم على الجمهور.

وتستعد إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير للنسخة الحادية عشرة بعد 10 دورات ناجحة أسفرت عن تأهل الأفلام الفائزة بجائزة هيباتيا الذهبية لجوائز الأوسكار بداية من النسخة المقبلة، وذلك من قبل أكاديمية فنون وعلوم الصورة المسئولة عن توزيع جوائز الأوسكار.