الهند: مقتل 6 أشخاص وفقدان 2 مع استمرار هطول الأمطار بولاية راجستان

أعلن مسئولون هنود، اليوم الأحد، مقتل 6 أشخاص، من بينهم 4 قاصرين ومدرس في مدرسة حكومية، في حوادث منفصلة مرتبطة بالأمطار، مع استمرار هطول أمطار غزيرة إلى شديدة الغزارة على أجزاء من ولاية راجستان الهندية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ما أدى إلى حدوث حالات شبيهة بالفيضانات في العديد من المناطق.

وأفادت إدارة الأرصاد الجوية بأنه خلال الـ 24 ساعة الأخيرة وحتى الساعة 8:30 صباح اليوم الأحد، سجلت منطقة داوسا أعلى معدل هطول للأمطار بمنسوب وصل إلى 29 سم، فيما هطلت على العديد من المناطق الأخرى أمطار يقل منسوبها عن 29 سم خلال الفترة ذاتها، وفقا لما ذكرته وكالة برس تراست أوف إنديا.

وأفاد مسئولون بتعرض عدة مناطق في مقاطعات بوندي وسوايمادهوبور وكوتا لحالات شبيهة بالفيضانات، مع استمرار جهود الإنقاذ والإغاثة.