انطلاق أعمال مجلس وزراء الخارجية العرب في دورته العادية الـ 163

بدأ منذ قليل اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية الـ(163)، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

بمشاركة كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية اليمني شائع الزنداني ، والسفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية، وزير خارجية الأردني أيمن الصفدي ، ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ووزير الخارجية اللبناني يوسف رجى ، والسفير الدكتور قحطان طه خلف سفير العراق في القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية.

وقال الدكتور شائع محسن الزنداني في كلمته أمام الاجتماع ، أقدر المواقف المشرفة التي رافقت فترة رئاستنا للدورة السابقة لمجلس الجامعة، والتي عكست حرصًا جماعيًا ومسؤولية عالية في التعامل مع التحديات التي تواجه أمتنا.

وأضاف الزنداني لقد كانت اجتماعاتنا ولقاءاتنا التشاورية من الركائز الأساسية في تعزيز التضامن العربي، ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية، ومنصة حيوية لتبادل الرؤى، واتخاذ القرارات في ظروف دقيقة وحساسة، تمكنا خلالها من تحقيق توافق في مقاربة الأزمات ومواجهة المخاطر المشتركة.

وأكد أن خلال رئاسة اليمن التي امتدت لأكثر من سبعة أشهر، احتفلنا خلالها بالذكرى الثمانين لتأسيس جامعة الدول العربية، وشهدت منطقتنا خلالها تطورات سياسية وأمنية متسارعة.

وأشار أن تلك الفترة شهدت اجتماعًا تشاوريًا لوزراء الخارجية العرب في سبتمبر 2024، على هامش الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تم مناقشة مستجدات القضية الفلسطينية، وتطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان، وجرى التنسيق بشأن مواقفنا، وتكليف المجموعة العربية في نيويورك بمتابعة قضايا فلسطين، لا سيما تنفيذ قرار الجمعية العامة المتعلق بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، كما تم مناقشة الخطوات المطلوبة لحشد الدعم الدولي لمواجهة القوانين الإسرائيلية غير الشرعية، وفي مقدمتها قرار الكنيست بحظر أنشطة الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى التصدي للممارسات العدوانية والتصعيدية الإسرائيلية في المنطقة، بما في ذلك العدوان على الأراضي السورية، وخطورته على الأمن القومي العربي، والسلم والأمن الدوليين.

من جهته، قال وزير خارجية الأردني في كلمته أن الأردن خلال رئاسته للدورة الـ163 سيعمل على تفعيل العمل الجماعي لخدمة مصالح شعوبنا العربية، و الاسهام في تحقيق و الأمن والاستقرار لدولنا العربية، و الذي لن يتحقق الا بإقامة الدولة الفلسطينية وفق عاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية

وأكد الصفدي أن الأولوية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرا لما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قتل و تجويع، مؤكدا أن العمل مستمر من أجل التوصل لوقف الحرب، مشيدا بجهود كل من مصر، وقطر، و الولايات المتحدة لتحقيق وقف إطلاق النار.

من جهته، قال أبو الغيط في كلمته إنه لم يعد خافياً على أحد في العالم أن إسرائيل تمارس حرب إبادة على سكان غزة، فإما الموت قتلاً أو جوعاً، أو ترك الأرض لتصبح نهباً للاستيطان والاحتلال، هذه الحرب الوحشية على المدنيين تتواصل يومياً بالقصف والقتل وهدم المنازل،وبالحصار والتجويع ومنع إدخال المساعدات، بعد هدنة استمرت ما يقرب من شهرين، شهدت تبادلاً للأسرى وعودة للرهائن، وتخفيفاً للوضع الإنساني المستحيل في غزة، عادت إسرائيل لتستأنف حرب الإبادة في 18 مارس الماضي، ويقترب عدد الشهداء الفلسطينيين الذين قضوا على يد الاحتلال منذ هذا التاريخ من الألفين،فضلاً عن إغلاق القطاع بالكامل أمام المساعدات والمواد الغذائية والصحية،على نحو أدخل القطاع وسكانه في وضع هو الأسوأ والأشد وطأة على الإطلاق منذ أكتوبر 2023.

وأضاف أبو الغيط إن جراحاً عربية لازالت مفتوحة، وأخطرها جرح فلسطين النازف،ولكن الدول الأعضاء في هذه المنظمة لازالت تسعى لمواجهة التحديات بمنطق العمل الجماعي وبروح العروبة.

واعتبر أن رياح التغيرات العالمية المتسارعة والتي تكاد تقتلع الراسخ من القواعد والمألوف من المعايير، هذه الرياح العاتية تحملنا على التشبث بهذا السقف والاحتماء بذلك الجدار، مؤكدا أن في أوقاتٍ مثل هذه، تغيم فيها الرؤية ويشتد انعدام اليقين، يبقى العمل الجماعي ملاذاً وسبيلاً، وتظل العروبة حضناً وسنداً، وباعثاً للثقة في المستقبل.

وقال أبو الغيط إن صمت العالم على هذا الوضع المتجرد من الإنسانية هو صمت مخزٍ ومشين، مشيرا في هذا المقام إلى مواقف البابا الراحل "فرنسيس" الذي فارق عالمنا قبل ثلاثة أيام، والذي كان صوتاً فريداً للإنسانية والضمير في زمن اختار فيه الكثيرون أن يعطوا ظهورهم لهذه القيم،وظلَّ حتى اللحظة الأخيرة، وقبل وفاته بساعات، منحازاً للحق والإنسانية مطالباً بوقف إطلاق النار وتقديم المساعدة لشعب غزة الذي "يتضور جوعاً ويتوق شوقاً إلى مستقبل يسوده السلام"،كما قال بنص كلماته في عظته الأخيرة.

و أضاف، لقد عبَّر الجانب العربي عن موقفه الواضح الداعي لوقف حرب التطهير العرقي فوراً،ورفض سيناريو التهجير غير الواقعي وغير القانوني،وقدم طرحاً بديلاً في قمة القاهرة في مارس الماضي، طرحاً واقعياً، وعملياً، وقابلاً للتطبيق، للتعافي المبكر وإعادة الإعمار وإدارة القطاع على نحو يتجنب اندلاع مواجهات في المستقبل، ويمهد الطريق لتجسيد حل الدولتين الذي لا نرى بديلاً عنه كسبيل للاستقرار والسلام في المنطقة، معربا عن تطلعه إلى دعم أصدقائنا وأصدقاء السلام عبر العالم من أجل إنقاذ هذه الرؤية وهذا الحل من مخططات اليمين المتطرف ذي النزعات التوسعية في إسرائيل، و معربا عن تطلعه إلى المؤتمر الذي يعقد في يونيو القادم في رحاب الأمم المتحدةوبرئاسة سعودية فرنسية مشتركة أن يمثل نقلة نوعية في التعامل مع حل الدولتين على نحو يدفع به من مجال التأييد الخطابي إلى التطبيق العملي والتجسيد الفعلي.

ويتصدّر جدول الأعمال بند القضية الفلسطينية والصراع العربي–(الإسرائيلي)، بما في ذلك متا