أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رسميًا، اليوم الأربعاء 3 أبريل 2025، إيقاف قيد نادي الزمالك إلى جانب نادي وادي دجلة، ضمن قائمة محدثة تضم 7 أندية مصرية ممنوعة من تسجيل صفقات جديدة خلال الفترة الحالية.

ولم يكشف فيفا حتى الآن أسباب الإيقاف، ما فتح باب التكهنات حول خلفيات الملف، ما بين نزاعات تعاقدية أو مستحقات متأخرة للاعبين أو أندية أخرى.

قائمة فيفا لإيقاف القيد ضم 7 أندية مصرية

بحسب ما نشره الموقع الرسمي للاتحاد الدولي، فإن 7 أندية مصرية تواجه حاليًا عقوبات بالإيقاف عن القيد، وهي:

الزمالك، وادي دجلة، الإسماعيلي، بيراميدز، فاركو، أسوان، إيسترن كومباني

ويثير القرار قلق جماهير الزمالك، خاصة في ظل حاجة الفريق لتدعيم صفوفه خلال سوق الانتقالات الصيفي المقبل، وسط صراع محموم على البطولات المحلية والقارية، كما أن الغموض حول أسباب العقوبة يزيد من الضغوط الإدارية على مجلس إدارة النادي، الذي يواجه تحديات مالية وإدارية متصاعدة.

حتى اللحظة، لم يصدر أي تعليق رسمي من نادي الزمالك بشأن القرار، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول موقف الإدارة وخطط التحرك العاجل لرفع الإيقاف، سواء بتسوية ملفات قانونية قائمة أو التقدم باستئناف رسمي لدى الاتحاد الدولي.