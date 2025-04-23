هايدي موسى تطرح أغنية أنا وأنت يا قلبي

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أصدرت الفنانة هايدي موسى أحدث أغانيها "أنا وأنت يا قلبي"، على طريقة الفيديو كليب على موقع يوتيوب.



وجاءت أغنية "أنا وأنت يا قلبي" باللهجة المصرية، وبقالب غنائي درامي، على مقام الصبا.

وصُورت أغنية "أنا وأنت يا قلبي" على طريقة الفيديو كليب في لبنان تحت إدارة المخرج اللبناني فادي حداد.

وأعربت هايدي موسى عن سعادتها بطرح أغنية "أنا وأنت يا قلبي"، حيث اعتبرتها بمثابة رسالة اجتماعية لكل شخص بأن يأخذ حذره من الآخرين، ويضع ثقته فقط بمن يظهرون معدنهم الأصلي في المواقف والأزمات.

أغنية "أنا وأنت يا قلبي" من كلمات هاني الأشهب، وألحان كريم شاهين، وتوزيع مصطفى غانم، وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز.