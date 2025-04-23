القوات الهندية تعزز الإجراءات الأمنية في كشمير عقب الهجوم الدموي على سائحين

جرى تعزيز الإجراءات الأمنية في أنحاء كشمير الهندية، اليوم الأربعاء، بعد الهجوم الذي وقع أمس وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 26 شخصا معظمهم من السياح، في الوقت الذي بدأت فيه القوات الهندية عملية لمطاردة مرتكبي أحد أعنف الهجمات التي شهدتها منطقة الهيمالايا المضطربة.

ومع بدء المحققين تحقيقاتهم بشأن الهجوم، أغلقت العديد من المتاجر والمصالح التجارية في كشمير أبوابها، احتجاجا على سقوط القتلى، في استجابة للدعوة التي وجهتها أحزاب دينية وأخرى سياسية في المنطقة.

وانتشر عشرات الآلاف من أفراد الشرطة والجيش المسلحين في أنحاء المنطقة، وأقاموا نقاط تفتيش إضافية، حيث أفادت التقارير، بأنهم قاموا بتفتيش السيارات، وفي بعض المناطق استدعوا مسلحين سابقين إلى مراكز الشرطة لاستجوابهم.

ووصفت الشرطة، الهجوم بأنه "إرهابي"، وحملت مسئوليته للمسلحين الذين يقاتلون ضد الحكم الهندي.

ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الهجوم حتى الآن.