محاكمة مدع عام ألماني بتهمة التعاون مع عصابة مخدرات

بدأت اليوم الأربعاء، في مدينة هانوفر بشمال ألمانيا، محاكمة مدع عام ألماني متهم ببيع معلومات لعصابة مخدرات دولية.

وتم القبض على المدعي العام "39 عاما" في أكتوبر، ويواجه 14 تهمة تتعلق بالرشوة الخطيرة وانتهاك السرية الرسمية وعرقلة سير العدالة أثناء توليه منصبه.

ومن بين أمور أخرى، يقول الادعاء، إن الرجل الذي كان يشغل منصب رئيس قسم مكافحة المخدرات في مكتب المدعي العام في هانوفر، حذّر عصابة المخدرات من مداهمة مُخطط لها، مما سمح لعدد من زعماء المخدرات بالفرار إلى الخارج، ولا يزال معظمهم فارّين.

وتردد أن المتهم قبل مبلغا إجماليا قدره 65 ألف يورو (74 ألف دولار) مقابل الإخبارية.

وينفي المتهم الاتهامات. ويُتهم شخص ثانٍ، وهو مدرب ملاكمة "41 عامًا" بتسريب المعلومات إلى العصابة التي تتاجر بالكوكايين في 12 قضية.

وتردد أن الجرائم وقعت في الفترة ما بين يونيو 2020 ومارس 2021.