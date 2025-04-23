سموتريتش يهدد رئيس الأركان بالإقالة حال رفضه تنفيذ القرارات بشأن غزة

شهد اجتماع الكابينت الليلة الماضية، مشادات كلامية بين أعضاء في الكابينت، ورئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، على خلفية مناقشة سبل إدخال المساعدات لقطاع غزة.

وذكرت القناة 12 العبرية، وفق ترجمة وكالة «صفا»، أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، هدد بإقالة زامير، حال رفضه تنفيذ قرارات المستوى السياسي بأن يتولى الجيش مهمة توزيع المساعدات.

وقالت القناة إن «زامير رفض تسلم الجيش مهمة توزيع المساعدات»، قائلاً إن الجيش لن يكون شريكاً في هذه العملية، الأمر الذي أثار سخط سموتريتش، ورد عليه مهاجماً: «على الجيش تنفيذ تعليمات المستوى السياسي وإلا فعلى قائد الأركان إخلاء منصبه».

فيما هدد سموتريتش، صباح اليوم في تصريحات إذاعية، بالانسحاب من الحكومة، حال قررت السماح باستئناف إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع بشكلها الحالي.

وأضاف: «تعتبر مسألة إدخال المساعدات مصيرية لمستقبل الحرب على القطاع، وهذا جزء لا يتجزأ من المجهود الحربي، وهو أهم من فرقة عسكرية وقدرات نارية، ودون استيعاب ذلك لا يمكن أن ننتصر».

واستطرد: «ليست لدي شكاوى على قائد الأركان، ولكن انتقادي لرئيس الحكومة الذي لا يطبّق تعليمات المستوى السياسي على الجيش».

وتستخدم دولة الاحتلال الإسرائيلي المساعدات الإنسانية كـ«ورقة مساومة وسلاح حرب» بقطاع غزة، بتعريض مليوني فلسطيني معظمهم نساء وأطفال لعقاب جماعي، عبر فرض حصار مشدد منذ أكثر من 50 يوماً.



