طرح أغنية مش مرتاح لحمادة هلال على يوتيوب اليوم

أعلن الفنان حمادة هلال عن طرح أحدث أغنياته المصورة "مرتاح"، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السادسة مساء عبر قناته الرسمية على يوتيوب وغيرها من المنصات التابعة له.

يأتي ذلك خلال منشور كتبه هلال عبر صفحته الرسمية على إنستجرام، حيث قال "اليوم إن شاء الله الساعة 6 على قناتي الرسمية على يوتيوب"، وأرفق بالمنشور الصورة الرسمية للفيديو كليب.

يشار إلى عرض الجزء الخامس من مسلسل "المداح" للفنان حمادة هلال، والذي شاركه بطولته غادة عادل، وخالد الصاوي، ودارين حداد، وهبة مجدي، وأخرجه أحمد سمير فرج، وتم الإعلان مؤخرا عن عزم الجهة المنتجة تقديم جزء سادس منه في موسم رمضان 2026.