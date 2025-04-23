إحصاءات رسمية: الحكومة البريطانية اقترضت بقدر يتجاوز المتوقع في السنة المالية الأخيرة

أظهرت إحصاءات رسمية جديدة، أن الحكومة البريطانية اقترضت بقدر يتجاوز المتوقع خلال السنة المالية الأخيرة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، اليوم الأربعاء.

وأعلن مكتب الإحصاءات الوطني، ارتفاع صافي اقتراض القطاع العام ليصل إلى 151.9 مليار جنيه إسترليني (202 مليار دولار) في السنة المالية التي انتهت في مارس الماضي.

ويمثل الرقم زيادة قدرها 14.6 مليار جنيه إسترليني عن توقعات مكتب مسؤولية الميزانية التي تبلغ 137.3 مليار جنيه إسترليني.

كما زاد الرقم السنوي بواقع 20.7 مليار جنيه إسترليني بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق.