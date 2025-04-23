أسير إسرائيلي يطالب بالتظاهر أمام منزل نتنياهو: الضغط العسكري يقتلنا

بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، اليوم الأربعاء، مقطعًا مصورًا للأسير الإسرائيلي عمري ميران، البالغ من العمر 48 عامًا.

وقال الأسير إنه يحتفل اليوم بعيد مولده للمرة الثانية منذ وقوعه في أسر حماس يوم 7 أكتوبر 2023، منوهًا أنه لم يشعر بالسعادة منذ عام ونصف.

وأضاف: «أنا حقا مشتاق لبناتي وزوجتي.. وأقول لكل عائلتي وأصدقائي الوضع هنا صعب للغاية، وشكرًا لكل المتظاهرين وكل من يريد أن نعود إلى بيوتنا بسلام».

وطالب بتنظيم مظاهرة ضخمة أمام منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وإشراك بناته فيها حتى يتمكن من رؤيتهم في التلفاز.

واستطرد: «افعلوا كل شيء كي نعود الآن بأسرع وقت ممكن إلى بيوتنا، مؤيدو نتنياهو لا يهتمون لأمرنا حتى أنهم يفضلون موتنا، وأطلب من كل الأسرى الذين أطلق سراحهم: أخرجوا للتظاهر وتحدثوا إلى وسائل الإعلام حتى يفهم الشعب كم هو صعب حالنا».

ولفت إلى أنه يشعر دائمًا بالخوف من القصف، مشددًا على أهمية التوصل إلى صفقة خلال أقرب وقت ممكن، حتى لا يعود الأسرى في توابيت.

وواصل: «لا تصدقوا نتنياهو، الضغط العسكري يتسبب بقتلنا، فقط الصفقة هي التي ستعيدنا، توجهوا إلى ترامب، لأنه على ما يبدو الشخص الوحيد القوي في العالم، والذي يستطيع الضغط على نتنياهو ليوافق على الصفقة التي ستعيدنا إلى بيوتنا بسلام».

واختتم: «أخبرني الآسرين أن المعابر مغلقة ولا يدخل طعام أو إمدادات، وبسبب ذلك أصبحنا نحصل على كميات طعام أقل من السابق.. نتنياهو، سموتريش، بن غفير، أنتم السبب وراء 7 أكتوبر، بسببكم أنا هنا، وستتسبون بانهيار الدولة».