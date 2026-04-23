القوافل الطبية بالقاهرة تقدم 1106 خدمات طبية مجانية بمنطقة مايو خلال 48 ساعة

أكد الدكتور تامر مدكور، رئيس قطاع الشئون الصحية بالقاهرة، مواصلة القوافل الطبية انتشارها الميداني المكثف بأحياء القاهرة، موضحًا أنها قدمت 1106 خدمات طبية مجانية للمواطنين بمركز طبي 120 فدانا بمنطقة 15 مايو على مدار يومين، في مشهد يعكس تكامل الجهود وسرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين، في إطار توجيهات الدولة المصرية نحو تعزيز مظلة الرعاية الصحية الشاملة.

وأوضح مدكور، اليوم الخميس، أن هذه الجهود تأتي اتساقا مع استراتيجية وزارة الصحة الهادفة إلى التوسع في تقديم الخدمات الطبية المجانية بالمناطق ذات الكثافة السكانية، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، لا سيما الأولى بالرعاية الصحية.

وأشار إلى أن القوافل الطبية تُنفذ وفق خطة زمنية مُحكمة لتغطية مختلف أحياء محافظة القاهرة، بما يعكس التزام الدولة المصرية الراسخ بصون صحة المواطن باعتبارها ركيزة أساسية لبناء الإنسان، ومحورًا رئيسيًا في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة

ومن جهته، أوضح الدكتور محمد عثمان، مدير إدارة القوافل الطبية بالمديرية، أن القافلة شهدت إقبالًا واسعًا من الأهالي، وخلالها قدمت خدمات الكشف والعلاج في عدد من التخصصات الحيوية، شملت: الباطنة، والنساء والتوليد، والعظام، والأطفال، والجلدية، والجراحة، إلى جانب خدمات تنظيم الأسرة وإجراء التحاليل الطبية والأشعة وصرف العلاج بالمجان، وذلك بمشاركة نخبة من الأطباء والاستشاريين المتخصصين.