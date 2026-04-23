عادت البورصة إلى تحقيق المكاسب، اليوم الخميس، بعد هبوط محدود أمس الأربعاء.

وارتفع المؤشر الرئيسي «إي جي إكس 30» بنسبة 0.79%؛ ليصل إلى مستوى 52375.39 نقطة.

وعادت البورصة المصرية إلى المنطقة الحمراء، أمس الأربعاء، بعد صعود أمس الأول، وارتفاع طفيف معظم الجلسة، لكنها أغلقت على شبه استقرار، إذ كانت الخسائر محدودة للغاية.

وهبط المؤشر الرئيسي «إي جي إكس 30» بنسبة 0.03%، ووصل إلى مستوى 51962.39 نقطة.

وجاء الهبوط أمس الأربعاء، رغم تفاؤل الأسواق بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخاصة بتمديد هدنة وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى.

وعاودت البورصة المصرية الارتفاع يوم الثلاثاء، لكنها حققت مكاسب محدودة للغاية، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي «إي جي إكس 30» آنذاك بنسبة 0.32%، ووصل إلى مستوى 51977.34 نقطة.

وجاء الارتفاع بسبب ترقب الأسواق عودة المفاوضات بين أمريكا وإيران بشأن وقف الحرب.

وعاودت البورصة المصرية تحقيق الخسائر بعد أكثر من أسبوع من المكاسب في جلسة الاثنين، على وقع تطورات الحرب في إيران، إذ عادت الأوضاع إلى التوتر مجددًا، مع سيطرة أمريكا على سفينة نفط إيرانية في مضيق هرمز، ووعد طهران بالرد، إذ هبط المؤشر الرئيسي «إي جي إكس 30» حينها بنسبة 1.07%، ووصل إلى مستوى 51813.43 نقطة.

وواصلت البورصة المصرية، حصد مكاسب الهدنة بين إيران وأمريكا، والتي انتهت أمس الثلاثاء، في جلسة الأحد، وارتفعت الأحد بنسبة تقارب 2%، مقتربة من مستوى 52500 نقطة.

وارتفع المؤشر الرئيسي «إي جي إكس 30» بنسبة 1.82%، ووصل إلى مستوى 52372.64 نقطة.

وكانت هدنة الأسبوعين بين إيران وأمريكا قد انعكست إيجابًا على البورصات في العالم، ومعها مصر.

كما أعلن دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، يوم الأحد، استئناف المفاوضات مع طهران.

وكانت البورصة المصرية قد حققت مكاسب اقتربت من 5% خلال الأسبوع الماضي، ووصلت إلى مستوى 51437.78 نقطة.

وبلغت مكاسب المؤشر الرئيسي منذ بداية العام الجاري 25.21%.