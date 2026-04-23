بيرو: استقالة وزيري الدفاع والخارجية بعد تعليق الرئيس صفقة طائرات عسكرية أمريكية

استقال وزيرا الدفاع والخارجية في بيرو، اليوم الأربعاء، عقب إعلان الرئيس المؤقت للبلاد تأجيل اتخاذ القرار بشأن صفقة بقيمة 5ر3 مليارات دولار لشراء مقاتلات أمريكية من طراز إف – 16، وإحالة القرار إلى الرئيس القادم الذي سيتم اختياره عبر جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو .

وكان الرئيس المؤقت خوسيه ماريا بالكازار قد قال، الأسبوع الماضي إنه يفتقر إلى الشرعية كرئيس مؤقت للالتزام بشراء 24 طائرة مقاتلة تصنعها شركة لوكهيد مارتين الأمريكية، مشيرا إلى أن هذا القرار ينبغي أن يتخذه الرئيس القادم.

وأضاف بالكازار في ذلك الوقت: "نرى أن الالتزام بمثل هذا المبلغ الكبير من المال تجاه الحكومة القادمة سيكون ممارسة غير سليمة من جانب حكومة انتقالية."

وعلق السفير الأمريكي بيرني نافارو على هذا الإعلان، قائلا عبر منصة "إكس" إنه إذا قامت بيرو بـ "التفاوض بسوء نية" أو تقويض مصالح الولايات المتحدة، فإنه سيتخذ الإجراءات المتاحة له. ولم يوضح هذه الإجراءات.

واستقال، اليوم الأربعاء كل من وزير الدفاع كارلوس دياز ووزير الخارجية هوجو دي زيلا.

وجاء في خطاب استقالة كارلوس دياز، الذي حصلت وكالة أسوشييتد برس (أ ب) على نسخة منه، أن تأجيل عملية الشراء "قد يعرض للخطر" مصالح بيرو.

وقال الوزيران خلال مؤتمر صحفي إنهما حاولا دون جدوى إقناع الرئيس المؤقت خوسيه ماريا بالكازار بالمضي قدما في إتمام الصفقة.

وأشار دياز إلى أن مسؤولين في وزارة الدفاع وقعوا، يوم الاثنين الماضي، عقد شراء الطائرات وفقا لما ينص عليه الاتفاق، حتى بدون موافقة بالكازار.

وفي حديث له مع محطة إذاعية محلية، اتهم دي زيلا الرئيس المؤقت بالكازار بتضليل الرأي العام بشأن العقد.

وأشار دياز إلى أن تفاصيل محددة من الصفقة لا تزال غير معلنة بسبب طبيعتها السرية.