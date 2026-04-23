كشف الإعلامي الأمريكي والمذيع السابق في قناة "فوكس نيوز"، تاكر كارلسون، عن عزمه إطلاق علامة نشر خاصة به، على أن يصدر من خلالها كتبًا لعدد من الشخصيات المثيرة للجدل، من بينهم الممثل والإعلامي البريطاني راسل براند، وكذلك المعلّق السياسي البريطاني المنتمي إلى تيار اليمين البديل ميلو يانوبولوس.

وستحمل العلامة اسم "كتب تاكر كارلسون"، وستصدر ضمن دار النشر الأمريكية "سكايهورس"، وقال "كارلسون"، وفقًا لما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن معظم الناس لم يعودوا يقرأون الكتب، لانشغالهم الشديد بمختلف وسائل الإعلام الأخرى المتاحة، مضيفًا أن من يحرصون على قراءة الكتب يكون لهم تأثير أكبر من عددهم الحقيقي في النقاشات حول السياسة والأفكار.

ومن بين الإصدارات المرتقبة ضمن هذه العلامة: كتاب "براند" بعنوان «كيف تصبح مسيحيًا في سبعة أيام»، الذي وصفته دار النشر بأنه شهادة على تجربة الحياة وفقًا لتعاليم المسيح، تجمع بين الطابع الخالد للدين والتعبير عن روح العصر، وتمزج بين الواقعية والتجارب الروحية.

ويُذكر أن "براند"، المذيع السابق في إذاعة هيئة الإذاعة البريطانية والذي تحوّل لاحقًا إلى مؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي، واجه اتهامات في المملكة المتحدة بثلاث تهم اغتصاب، وثلاث تهم اعتداء جنسي، وتهمة واحدة اعتداء مخل بالحياء، وقد نفى بدوره جميع هذه التهم.

ومن جانبه، قال المسئول عن النشر في دار "سكايهورس"، توني ليونز ، إن علامة "كارلسون" ستوفر منصة حرة لأفكار كان يمكن، في كثير من الحالات، أن يتم إسكاتها أو فرض رقابة عليها أو طمسها بالدعاية، وأضاف "كارلسون" أن "ليونز" يسعى ببساطة إلى الكتب التي لا يرغب أحد آخر في نشرها.

وكان "كارلسون"، المعروف بدعمه السابق لـ دونالد ترامب وترويجه لنظريات مؤامرة يمينية، قد أُقيل من قناة فوكس نيوز عام 2023، قبل أن يؤسس لاحقًا شركته الإعلامية الخاصة باسم "شبكة تاكر كارلسون"، على أن تُطلق علامة النشر الجديدة بالشراكة مع هذه الشبكة.

كما ستنشر العلامة كتاب "يانوبولوس" بعنوان «شاذ سابق»، وكان "يانوبولوس" قد واجه في السابق عزوفًا من دور النشر، إذ وصف أحد المطلعين مذكراته الصادرة عام 2017 بعنوان «خطير» بأنها "كتاب سام"، وقد ألغت دار "سايمون آند شوستر" نشر الكتاب لاحقًا، بعد ظهور مقطع مصوّر أدلى فيه بتصريحات بدت وكأنها تبرّر علاقات جنسية بين رجال بالغين وفتيان قاصرين، إلا أن "يانوبولوس" نفى دعمه لإساءة معاملة الأطفال، مؤكدًا أن الفيديو تم تحريره بشكل انتقائي بهدف تشويه سمعته.

ومن بين الإصدارات السابقة لدار "سكايهورس": مذكرات المخرج وودي آلن «عن لا شىء»، وهي المذكرات المثيرة للجدل التي تتناول حياته الشخصية والمهنية، بما في ذلك طفولته في بروكلين ومسيرته السينمائية الطويلة، وقد رفضت أغلب دور النشر في أمريكا نشرها وعلى رأسها "هاشيت"، وكذلك كتاب وزير الصحة الأمريكي والناشط المناهض للقاحات، روبرت إف كينيدي جونيور ، بعنوان «الحقيقة عن أنتوني فاوتشي».

وتأسست الدار، التي تتولى "سايمون آند شوستر" توزيع منشوراتها، عام 2006، وتؤكد عبر موقعها الإلكتروني أنها واحدة من أسرع دور النشر المستقلة نموًا في الولايات المتحدة، كما تضم "سكايهورس" عددًا من العلامات الفرعية، منها “جود بوكس” ، التي تركز — بحسب وصفها — على كتب الطهي، وأنماط الحياة الريفية، والحِرف، وكتب طائفة الأميش وغيرها من الكتب المسيحية، إضافة إلى موضوعات العدالة وبناء السلام، كما تشمل "كتب غرفة الحرب" التي نشرت كتاب "ترامب" بعنوان «حان وقت الحزم» عام 2024.