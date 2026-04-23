فتح باب التقدم لجائزة منف للآداب العربية في دورتها الـ7

أعلنت جائزة منف للآداب العربية عن فتح باب التقدم للدورة السابعة، فاتحة الباب أمام الكتاب من مختلف أنحاء الوطن العربي للمشاركة بأعمالهم في فروع الجائزة المختلفة: "الرواية، والمجموعات القصصية، والخواطر النثرية، والمسرحيات، وقصص الأطفال، إلى جانب ديوان شعر الفصحى، وديوان شعر العامية المصرية".

وحددت إدارة الجائزة مجموعة من الشروط المنظمة للتقدم، من بينها إرسال الأعمال بصيغة (docx) فقط عبر البريد الإلكتروني المخصص، مع كتابة عنوان الرسالة متضمنًا فرع الجائزة واسم العمل واسم الكاتب، وإرفاق ملف العمل وسيرة ذاتية أدبية مختصرة.

كما يشترط أن يكون المتقدم قد أتم 18 عامًا، وأن يكون العمل غير فائز أو مقدم سابقًا لأي جائزة أخرى، وألا يتضمن محتوى غير لائق، مع الالتزام بسلامة اللغة وجودة المستوى الأدبي.

وأكدت الجائزة أنها تتيح التقدم بعمل واحد فقط في فرع واحد، على أن يتم رفض الأعمال المخالفة للشروط دون إخطار. وتخضع الأعمال المقدمة لمرحلة تقييم تنشر نتائجها تباعًا عبر الصفحة الرسمية، دون إتاحة حق الاعتراض على النتائج.

وفيما يتعلق بالجوائز، يتم اختيار ثلاثة فائزين فقط في كل فرع، على أن تتولى دار حروف منثورة للنشر والتوزيع، الراعي الرسمي للجائزة، نشر الأعمال الفائزة رقميًا عبر عدد من المنصات الإلكترونية، مع توقيع عقود رسمية مع الفائزين.

ومن المقرر أن يستمر باب التقديم من 21 أبريل حتى 21 مايو، على أن تبدأ مرحلة التقييم في 22 مايو وتستمر حتى 22 يونيو، فيما يُعلن عن الفائزين في 23 يونيو المقبل.