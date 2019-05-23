إرجاء الإعلان في بريطانيا عن خطة بريكست الجديدة

لا تعتزم الحكومة البريطانية الإعلان غدا الجمعة عن خطتها الجديدة للخروج من الاتحاد الأوروبي ، حسبما كان مقررا، وذلك وفقا لما أعلنه عضو بالحكومة في البرلمان اليوم الخميس.



ويعتبر هذا الإجراء التشريعي الفرصة الأخيرة لإنقاذ الاتفاقية التي توصلت إليها رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، مع الاتحاد الأوروبي بشأن الخروج، بريكسيت.



وأعلنت ماي أن هذا الاتفاق يتضمن تنازلات لصالح أعضاء حزبها المحافظ، المنتصرين بقوة للخروج، ولصالح المعارضة.



ولكن ردود الفعل على هذه التنازلات كانت هائلة، حيث انصبت الانتقادات على ماي من جانب صفوف حزب المحافظين والمعارضة على السواء.



واستقالت على إثر ذلك وزيرة شؤون البرلمان، أندريا ليدسوم، مساء أمس الأربعاء، احتجاجا على خطط الخروج.



تواجه ماي ضغوطا شديدة للاستقالة من منصبها، وهناك تكهنات بأنها ربما تجبر غدا الجمعة على إعلان تاريخ لاستقالتها.



وكان من المقرر أن يبت أعضاء البرلمان في الأسبوع الأول من يونيو بشأن مسودة القانون الخاص باتفاقية الخروج، ولكن ذلك أصبح محل شكوك الآن.



وهناك استطلاعات رأي تتنبأ بهزيمة مدوية للمحافظين بقيادة تيريزا ماي، خلال الانتخابات الأوروبية.



وتشير هذه الاستطلاعات إلى أن حزب بريكست "الخروج" بقيادة نايجل فاراج، هو الحزب الذي يحظى بأكبر دعم بين البريطانيين خلال هذه الانتخابات، حيث توقعت هذه الاستطلاعات حصوله على 38% من أصوات الناخبين في بريطانيا.



وقد تعجل مثل هذه النتيجة بسقوط رئيسة الوزراء البريطانية.