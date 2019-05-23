أسعار النفط تسجل أكبر تراجع يومي لها منذ بداية العام

سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط -اليوم الخميس- أكبر تراجع يومي لها منذ بداية العام الحالي، مع تزايد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، ما دفع المستثمرين إلى تجنب الأصول عالية المخاطر مثل النفط والأوراق المالية.

ففي بورصة نيويورك تراجع سعر النفط بأكثر من 5% اليوم وهو أكبر تراجع يومي منذ 24 ديسمبر الماضي.

انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بنسبة 5.3% إلى 58.16 دولار للبرميل تسليم يوليو المقبل.

وتراجع خام برنت القياسي لنفط بحر الشمال في تعاملات بورصة لندن إلى أقل من 70 دولار للبرميل لأول مرة منذ أكثر من عام بحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء.

كما تضررت أسعار النفط من بيانات المخزون الأمريكي الصادرة في وقت سابق من الأسبوع الحالي، وأشارت إلى قفزة كبيرة في المخزون خلال الأسبوع الماضي.

فقد أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة أمس ارتفاع المخزون الأمريكي من الخام خلال الأسبوع الماضي بمقدار 4.7 مليون برميل في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه بمقدار 600 ألف برميل.

وذكرت الإدارة أن مخزون البنزين ارتفع بمقدار 3.7 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي في حين ارتفع مخزون الديزل بمقدار 800 ألف برميل.

كانت معلومات معهد البترول الأمريكي الصادرة يوم الثلاثاء الماضي أظهرت ارتفاع مخزون الخام بمقدار 2.4 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي يوم 17 مايو الحالي، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه بمقدار 599 ألف برميل.