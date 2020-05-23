الدوري الأمريكي يدرس سيناريوهات عودة النشاط

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أكد مسؤولو الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة القدم، أنهم يدرسون عدة سيناريوهات لعودة المنافسات.

وكشفت وسائل إعلام أمريكية، عن خطط لإقامة البطولة في أورلاندو بولاية فلوريدا، بمشاركة كل الفرق 26 في يونيو المقبل.

وقال دان كورتمانش المتحدث باسم الدوري الأمريكي "نبحث عدة سيناريوهات لعودة المباريات".

وأضاف "من بين هذه السيناريوهات خوض مباريات في مكان محايد أو أكثر".

ولم يصدر الدوري أي تعليق على تقارير عن إقامة بطولة مصغرة في يونيو المقبل.

وذكرت صحيفة "أثليتيك"، أن البطولة المزمعة ستشمل تقسيم الفرق على 4 مجموعات قبل استئناف المباريات لأول مرة منذ توقف الموسم في مارس بسبب فيروس كورونا.

وقالت شبكة (إي.إس.بي.إن)، إن جميع المشاركين سيخضعون لاختبارات دورية وسيتم وضعهم قيد الحجر الصحي فور وصولهم إلى أورلاندو وسيخوض كل فريق 5 مباريات على الأقل.

واستأنفت بعض الفرق التدريبات بشكل طوعي في وقت سابق هذا الشهر.