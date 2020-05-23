 رئيس جامعة الأزهر يقدم هدية وتكريم الرئيس السيسي إلى أسرة شهيد كورونا الدكتور محمود هنداوي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس جامعة الأزهر يقدم هدية وتكريم الرئيس السيسي إلى أسرة شهيد كورونا الدكتور محمود هنداوي


نشر فى : السبت 23 مايو 2020 - 6:26 م | آخر تحديث : السبت 23 مايو 2020 - 6:26 م

أوكل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الازهر، لتكريم أسرة الدكتور محمود هنداوى، مدير مستشفى الزهراء السابق، والذى استشهد متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس لرؤساء الجامعات بتكريم شهداء الجامعات بفيروس كورونا.

وتوجه الدكتور محمد المحرصاوى، لزيارة أسرة الشهيد بصحبة الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة، لتكريمها، وتقديم بعض الهدايا الرمزية، وإبلاغاهم تحيات الرئيس وتهنئته لهم بعيد الفطر المبارك.

وذكر رئيس جامعة الأزهر، أن توجيهات الرئيس تؤكد أن مصر لا تنسى أبناءها، كاشفا ان مجلس جامعة الأزهر كرم الراحل فى مجلسه الأخير، مشيرا إلى أن التكريم شمل أبناء المغفور له - بإذن الله- الدكتور محمود هنداوي الذي توفي منذ أيام تقديرا لجهوده وخدماته الطبية التي قدمها للمجتمع.


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