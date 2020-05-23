 صحة الغربية تسلم هدية الرئيس السيسي إلى الممرض السيد المحسناوي شهيد كورونا - بوابة الشروق
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صحة الغربية تسلم هدية الرئيس السيسي إلى الممرض السيد المحسناوي شهيد كورونا


نشر فى : السبت 23 مايو 2020 - 6:30 م | آخر تحديث : السبت 23 مايو 2020 - 6:30 م

سلم الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، أسرة شهيد الجيش الأبيض الممرض السيد محمد المحسناوي، هدية وتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال وكيل الوزارة إنه فوجئ منذ يومين باتصال الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة ، وأبلغته بتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي بالذهاب مندوبا عنه إلى أسرة شهيد الجيش الأبيض الممرض السيد محمد المحسناوي بمدينة المحلة الكبرى، وتقديم بعض الهدايا إلى أسرة الشهيد البطل، مضيفا أن هذا التكريم بعد تقديرا كبيرا من الرئيس اتجاه أبنائه من الشعب المصري.

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