عودة وفيات كورونا للارتفاع في الجزائر

عادت حالات الوفاة بفيروس كورونا، في الجزائر للارتفاع مجددا، بعدما سجلت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات اليوم السبت، 10 وفيات جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع بذلك مجموع الوفيات إلى 592.

وهذا أعلى معدل يومي للوفيات تعلنه الجزائر منذ فترة، حيث تراوحت الوفيات في الأسابيع الأخيرة ما بين 3 و7 حالات.

وأعلن جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تطورات وباء كورونا، في الملخص الصحفي اليومي، عن تسجيل 195 إصابة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الإصابات إلى 8113 موزعة عبر كل مدن البلاد.

كما كشف فورار عن تعافي 170 حالة جديدة، وهو ما يرفع إجمالي حالات الشفاء إلى 4426، بينما يرقد 25 شخصا في العناية المركزة.