باكستان تعلن تعويضات لأسر ضحايا الطائرة المنكوبة

ذكرت السلطات الباكستانية، اليوم السبت، أنه سيتم تعويض أسر الأشخاص الـ97، الذين لقوا حتفهم في تحطم طائرة في مدينة كراتشي جنوب البلاد.

ونجا شخصان فقط، عندما تحطمت طائرة طراز "إيرباص إيه 320" في شارع سكني ضيق، قبل دقائق من هبوطها المقرر في مطار "جناح" الدولي أمس الجمعة.

وقال وزير الطيران، غلام ساروار خان، للصحفيين بعد زيارة الموقع، إن "أسر هؤلاء الضحايا ستحصل على مليون روبية لكل منها، بينما الناجيان الآخران سيتم إعطائهما 500 ألف روبية لكل منهما".

وعلى الأرض، مازال 4 من الأشخاص الثمانية المصابين في المستشفى، طبقا لمسؤولي صحة إقليميين.

وتضرر حوالي 25 منزلا، طبقا لما ذكرته هيئة العلاقات العامة للخدمات الداخلية الباكستانية (إي.إس.بي.آر)، وهو الجناح الإعلامي للجيش الباكستاني، مضيفة أنه يتم توطين السكان من قبل إدارة المدينة.

وكانت السلطات قد أعلنت اليوم مقتل 97 شخصا، بعد تحطم طائرة في مدينة كراتشي جنوب باكستان.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة بإقليم السند، ميران يوسف: "تأكد الآن مقتل 97 شخصا من ركاب الطائرة".

وكان هناك 91 راكبا وطاقم مكون من ثمانية أفراد على متن الطائرة، طراز "إيرباص إيه 320"، التي تحطمت في شارع ضيق، قبل دقائق من هبوطها المقرر في مطار "جناح" الدولي أمس الجمعة.

وقال يوسف إنه تم نقل جثث الركاب والطاقم إلى مستشفيين مختلفين وتم تحديد هوية 19 شخصا حتى الآن.

وقال فايق علي، المتحدث باسم الهيئة الوطنية لقواعد البيانات والتسجيل إن فريقا من الهيئة يساعد السلطات في تحديد هوية الجثث.

واستخدم رجال الإنقاذ من الجيش والمدنيين آلات ثقيلة ومروحيات لإزالة الأنقاض والحطام في الشارع الواقع في حي "موديل كولوني" بمنطقة "مالير كانتونمنت".