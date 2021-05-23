خارجية فلسطين: إسرائيل تضع العراقيل أمام جهود تثبيت التهدئة

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن إسرائيل تتعمد تصعيد اعتداءاتها على القدس واقتحاماتها للمسجد الأقصى المبارك، وتشديد حصارها على حي الشيخ جراح، عشية وصول وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى المنطقة.

وأوضح المستشار السياسي لوزير الخارجية الفلسطيني السفير أحمد الديك، أن هذا التصعيد يأتي كخطوة استباقية يهدف من خلالها الاحتلال إلى محاولة فرض الاقتحامات على الأقصى وتكريسها، وتعميق إجراءاته التهويدية في القدس، وجعلها أمرا واقعا وقائما لا مكان لنقاشه في جدول أعمال زيارة بلينكن، بهدف تعكير أجواء المداولات التي سيجريها المسؤول الأمريكي مع الأطراف في المنطقة.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الرسمية «وفا»، صباح الأحد، أضاف الديك أن «الحكومة الإسرائيلية لا تضيع أي فرصة لتوتير الأوضاع ووضع العراقيل والعوائق أمام أي جهود؛ لتثبيت التهدئة وإعادة إحياء عملية السلام».

وبدأ وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في الساعة الثانية من صباح الجمعة، فيما تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالمساعدة في تخفيف أثر الدمار الناجم عن أسوأ قتال بين الطرفين منذ سنوات من خلال مساعدة إنسانية للفلسطينيين بقطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة، بلغت 248 شهيدًا من بينهم 66 طفلًا و39 سيدة و17 مسنًا، إضافة إلى 1948 إصابة بجروح مختلفة.