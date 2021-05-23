بلغاريا تسجل 362 إصابة جديدة و27 وفاة بفيروس كورونا

سجلت بلغاريا 362 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي حالات الإصابة في البلاد 416 ألفا و417 حالة.

وذكرت وزارة الصحة البلغارية - في بيان لها نقلته وكالة "صوفيا نيوز" البلغارية على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد - أن البلاد سجلت خلال الفترة نفسها 27 وفاة جراء الإصابة بالفيروس ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 17 ألفا و474 حالة .

أما عن المتعافين من الجائحة في بلغاريا، فقد ارتفع عددهم بمقدار 1413 حالة في آخر 24 ساعة، ليصل التراكمي إلى 372 ألفا و968 شخصا.

ووفقا لأحدث البيانات يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في بلغاريا 25 ألفا و975 شخصا.