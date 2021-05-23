النيابة تطلب التقرير الفني الخاص بالميكروباص المتفحم بالإسكندرية

طلبت نيابة مينا البصل في الإسكندرية، اليوم الأحد، تحريات المباحث حول واقعة تفحم سيارة أجرة "ميكروباص" التهمتها النيران، أثناء سيرها على الطريق الدولي "الساحلي"، نتيجة اشتعال أحد أسلاك دائرتها الكهربائية، وطلبت سرعة إفادتها بالتقرير الفني الخاص بالسيارة، لبيان أسباب الحريق.



وكان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمد أبو عمرة، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، يفيد ورود بلاغ من شرطة المرور والنجدة، بنشوب حريق في إحدى السيارات، أثناء سيرها على الطريق الدولي، في نطاق دائرة القسم، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.



وبانتقال الكول الأمني التابع للقسم، رفقة سيارات الإطفاء، والإسعاف، وضباط شرطة المرور، إلى موقع البلاغ، تبين من الفحص الأولي التهام النيران للسيارة بالكامل، إثر حدوث ماس "قفلة" بأحد الأسلاك الكهربائية تسبب في اشتعال النيران بها.



تم إخماد النيران، وتبريد آثارها بواسطة قوات الدفاع المدني ومكافحة الحريق، وإعادة تسيير الحركة المرورية، وتحرير محضر إداري بالواقعة بقسم شرطة مينا البصل، وجارٍ العرض على النيابة العامة، حيث تباشر التحقيق.