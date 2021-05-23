مصرع 12 شخصا في حادث تحطم تلفريك بإيطاليا

أدى سقوط قاطرة معلقة «تلفريك» في أحد المنتجعات السياحية في بلدة ستريسا (أقصى شمال إيطاليا) إلى مصرع 12 شخصًا، بحسب ما أعلنه مصدر في فرق الإنقاذ الإيطالية.

ونقلًا عن موقع «يورونيوز عربية»، مساء الأحد، أشارت والتر ميلان من هيئة الإنقاذ الإيطالية إلى أن «الحصيلة المؤقتة ترتفع إلى ثمانية قتلى وجريحين تمّ نقلهما إلى مستشفى في تورينو».

ونشرت السلطات الإيطالية صوراً للقاطرة التي وقعت في منطقة كثيفة بالأشجار، مضيفة أن طبيعة الموقع المنحدرة بشدة تصعب مهمة الإنقاذ والبحث المستمرة.

ويربط التلفريك الذي يأخذه غالباً السياح بلدة ستريسا بجبل موتاروني الذي يبلغ ارتفاع 1500 متر عن سطح البحر، وتمكن رؤية جبال الألب من قمته.

وبحسب الدفاع المدني، وقع الحادث قبل 300 متر من بلوغ القمة، وتسبب به انقطاع أحد الأسلاك التي تتعلق بها القاطرة التي كانت تقل 11 شخصًا، بحسب وكالة الأنباء الإيطالية «أنسا».