إيطاليا تقترب من اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن إنشاء شركة طيران وطنية جديدة

ذكرت صحيفة "إل ميساجيرو" الإيطالية، اليوم الأحد، أن إيطاليا تقترب من التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي لإنشاء شركة طيران وطنية جديدة بدلا من شركة الطيران "اليتاليا إس بي إيه" التي أشهرت إفلاسها وربما تحصل على موافقة غير رسمية بحلول الأسبوع المقبل.

وكانت المحادثات مع المفوضية الأوروبية لإعطاء الضوء الأخضر لاستئناف تشغيل شركة "اليتاليا" المقرر، قد تعثرت بعد عدة جولات من الاجتماعات، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

ويطالب مسؤولو الاتحاد الأوروبي بفصل واضح بين أصول وموظفي شركة الطيران التي أشهرت إفلاسها والشركة البديلة لها التي يطلق عليها اسم "إيطاليا تراسبورتو إيريو إس بي إيه" أو "آي تي إيه".

وأضافت الصحيفة أن شركة الطيران الجديدة ربما توظف في بادئ الأمر ما بين 4500 و5000 فرد ويضم أسطولها ما بين 55 و60 طائرة.

ويطلب الاتحاد الأوروبي ألا يكون لشركة "آي.تي.إيه" للطيران حصة أغلبية في التعامل مع أنشطة الصيانة للشركة.