الدبيبة يشيد بـ«الزخم الراهن» للعلاقات الليبية التونسية

أشاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، بـ"الزخم"، الذي تشهده العلاقات الليبية- التونسية منذ بداية عمل حكومته، وخاصة على مستوى التبادل التجاري وحركة البضائع والأفراد، حسبما أفادت بوابة الوسط الليبية.

وقال الدبيبة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء تونس هشام المشيشي، في طرابلس، إن "تونس كانت دائمة داعمة للشعب الليبي سواء من ناحية المواقف السياسية الداعمة للاستقرار أو استمرار كونها ملازا آمنا لشعبنا الليبي في أقصى الظروف التي مرت بها البلاد من حروب ونزاعات حيث استقبلت المستشفيات التونسية مئات الجرحى والمرضى وفتح البعض منازلهم مرحبين بأخوتهم الليبيين".

كما أثني الدبيبة على استئناف عمل شركة الخطوط الجوية التونسية من المطارات الليبية خصوصا في بنغازي والجنوب "كأول شركة طيران أجنبية تقوم بهذه الخطوة منذ 2014".

وحيا الدبيبة أصحاب فكرة المعرض الليبي- التونسي المشترك والقائمين على إنجاحه، حيث من المزمع أن يستضيف أكثر من 150 شركة تونسية، وأكثر من ألف رجال أعمال تونسي، وعدد كبير من الشركات الليبية والمواطنيين الليبيين، لافتا إلى أن هذا الحدث سيكون "الأول من نوعه منذ سنوات وفرصة لمساعدة البلدين لإحداث قفزة تنموية من خلال الشراكة بين القطاع الخاص".

كما أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عزم حكومته على تسوية أوضاع العمالة التونسية في ليبيا ورفع القيود عن اعتمادات البضائع القادمة من تونس إلى ليبيا برا.

كما أشار الدبيبة إلى سعي البلدين لحل بعض القضايا العالقة كالمشاكل الأمنية والديون.

وأضاف الدبيبة: "لن نترك تونس وحيدة في مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة وسنقوم بكافة الخطوات اللازمة لمساعدة الأشقاء، وقد قمنا بتوقيع اتفاقيات في مجالات النقل البري والبحري والجوي مع الجانب التونسي".

من جانبه، هنأ المشيشي ليبيا على مسيرة الاستقرار الحالية، معربا عن استعداد تونس لمرافقة ليبيا في مرحلة البناء القادمة.

وقال المشيشي: "إن ما يجمع ليبيا وتونس مصير مشترك أكبر من الأطر السياسية والدبلوماسية، وإن خروج تونس من محنتها يرجع بالفائدة على ليبيا".

وردا على طلب الدبيبة تسهيل الإجراءات اللازمة لانسياب الحركة في البوابات الحدودية بين الجانبين، قال المشيشي: "إن التبادل بين البلدين يسير بصورة طبيعية وخاصة تنقل الأشخاص والأموال والبضائع".

كما أكد المشيشي سعي الجانبين التونسي والليبي لتسهيل دخول المواطنين الليبين إلى تونس، ورفع قيود التملك الخاصة بالليبيين فيها.

وأوضح المشيشي أن هناك توافقا كبيرا في وجهات النظر مع ليبيا، وخاتما بالقول: "نحن على استعداد لمراجعة كافة الاتفاقيات الموقعة بين البلدين".

وبدأ المشيشي زيارة رسمية إلى ليبيا اليوم استجابة لدعوة من الدبيبة، ويرافق رئيس الحكومة التونسي خلال زيارته عددا من الوزراء ونحو 100 من أصحاب الشركات الذين "سيشاركون في منتدى اقتصادي ومالي في طرابلس"، وفق رئاسة الحكومة التونسية.