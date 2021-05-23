أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه بـ11 منطقة يوم الثلاثاء المقبل، بداية من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 4 مساء من نفس اليوم، نظرا لقيام الشركة بأعمال صيانة بمحبس قطر 1500 مم بمحطة مياه مسطرد.

وأضافت الشركة أن الأماكن المتضررة هي : شارع عين شمس ومتفرعاته وشارع أبو الفتوح عبد الله ومتفرعاته وشارع سليم الأول ومتفرعاته وشارع الزهراء ومتفرعاته وشارع العشرين ومتفرعاته وشارع 6 أكتوبر ومتفرعاته وشارع أحمد عصمت ومتفرعاته وشارع أحمد عرابي ومتفرعاته وشارع إبراهيم عبد الرازق وألف مسكن ومنطقة الشيراتون بالكامل والملتقى العربي، اليوم.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

ودبرت الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.