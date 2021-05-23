وزير الخارجية الأمريكي: يجب التعامل مع الوضع الإنساني الخطير في غزة

قال وزير الخارجية أننوني بلينكن، إن «وقف إطلاق النار في قطاع غزة كان حاسمًا»، لافتًا إلى أنه «جعل محور البناء أكثر إيجابية، بعد 11 يومًا من العنف بين إسرائيل وحماس».

وشدد بلينكن، خلال لقاء لبرنامج «هذا الأسبوع»، على قناة «ABC» الأمريكية، على أهمية التعامل مع الوضع الإنساني الخطير في غزة، ثم إعادة الإعمار، وإعادة بناء ما تم فقدناه.

ولفت إلى «أهمية إشراك كلا الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في بدء إجراء تحسينات حقيقية في حياة المواطنين، تمكن الشعبين من العيش بإجراءات متساوية من الأمن والسلام والكرامة».

ويعتزم وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، السفر إلى منطقة الشرق الأوسط خلال الأيام المقبلة، وسيلتقي بنظراء فلسطينيين وإسرائيليين وإقليميين لمناقشة جهود الإغاثة.

وبدأ وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في الساعة الثانية من صباح الجمعة، فيما تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالمساعدة في تخفيف أثر الدمار الناجم عن أسوأ قتال بين الطرفين منذ سنوات من خلال مساعدة إنسانية للفلسطينيين بقطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة، بلغت 248 شهيدًا من بينهم 66 طفلًا و39 سيدة و17 مسنًا، إضافة إلى 1948 إصابة بجروح مختلفة.