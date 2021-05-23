 رئيس النواب يهنئ النائبة سحر البزار على فوزها بمنصب رئيس منتدى البرلمانيين الشباب - بوابة الشروق
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رئيس النواب يهنئ النائبة سحر البزار على فوزها بمنصب رئيس منتدى البرلمانيين الشباب

أ ش أ
نشر في: الأحد 23 مايو 2021 - 3:19 م | آخر تحديث: الأحد 23 مايو 2021 - 3:19 م

هنأ رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، النائبة سحر البزار وكيل لجنة العلاقات الخارجية، بمناسبة فوزها بمنصب رئيس منتدى البرلمانيين الشباب، التابع للاتحاد البرلماني الدولي.

 

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي - في كلمة له خلال الجلسة العامة اليوم الأحد - "باسمكم جميعاً وباسمي، نتوجه بخالص التهنئة للنائبة سحر البزار وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمناسبة فوزها بمنصب رئيس منتدى البرلمانيين الشباب، التابع للاتحاد البرلماني الدولي".

 

وأضاف "جاء شغل النائبة سحر البزار لعضوية مجلس المنتدى مُمَثّلَةً للمجموعة البرلمانية العربية بالإتحاد البرلماني الدولي، بناء على ترشيح من مجلس النواب المصري".

 

وتابع "نكرر التهنئة للنائبة على هذا المنصب الجديد، ونتمنى لها كل التوفيق والسداد".

 


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