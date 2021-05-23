محافظ أسوان يعتمد المخطط الإستراتيجي لمدينة إدفو

اعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم، مشروع المخطط الاستراتيجي العام لمدينة إدفو، بعد اعتماد الحيز العمراني لها بإجمالي مساحة تصل لأكثر من 930 فدانا بزيادة قدرها 350 فدانا عن الحيز العمراني في عام 1996.

جاء ذلك بحضور نائب المحافظ أحمد شعبان واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، بالإضافة إلى رئيس أقليم جنوب الصعيد بهيئة التخطيط العمرانى ومدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة.

وأكد اللواء أشرف عطية على أن المخطط الاستراتيجي سيساهم في تعدد الأنشطة التنموية ومنها النشاط السياحي مع خلق شبكة من الطرق الرئيسية والفرعية التي تساهم في تحقيق السيولة المرورية، علاوة على خدمة المشروعات والأنشطة المستقبلية والتي من أبرزها أنشاء طريق دائري جديد يربط كورنيش النيل من موقف السلايمة شمالاً وحتى موقف الرمادى المؤدى إلى الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة مروراً بكوبري إدفو.

ولفت إلى أن هناك مشروعات مخطط تنفيذها منها مشروع إنشاء محطة تموين عائمات لخدمة حركة الملاحة النيلية والسياحية من وإلى مدن محافظة أسوان لتصبح بذلك أهم محطات التموين الوسيطة.

كما وجه أشرف عطية، بسرعة أدراج مشروعات المخططات التفصيلية لكافة مدن المحافظة بعد قيام الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بإعتماد لوحات المخططات الإستراتيجية لعدد 5 مدن منها أسوان وإدفو وأبو سمبل السياحية والبصيلية والرديسية؛ لتحقيق كافة المطالب الجماهيرية والتطلعات المستقبلية بمشروعات خدمية وسكنية واستثمارية الواردة بكل مخطط.

وأكد المحافظ أنه سبق إعداد المخطط الإستراتيجي، عقد جلسة استماع في ديسمبر 2020 مع ممثلين من أهالي مدينة إدفو حيث تم استعراض مطالبهم ومقترحاتهم أو تعديل أي توصيات كانت مدرجة.