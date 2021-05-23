ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة لدى إغلاق أولى جلسات الأسبوع

بدأت البورصة المصرية، أول تعاملاتها هذا الأسبوع، اليوم الأحد، على ارتفاع، وصعد المؤشر الرئيسي اي جي اكس 30 بنسبة 0.8% ووصل إلى مستوى 10812 نقطة.

وفي الأسبوع الماضي، استمر صعود المؤشر الرئيسي حتى مستوى 10862 نقطة، وعنده بدأ يواجه بعض الضغوط البيعية، وأغلق عند مستوى 10731 نقطة.

وقد كان هناك ارتفاع لأحجام التداول أعلى من المتوسط خلال الأسبوع الماضي، إلا أن قوى الشراء واجهت بعض المصاعب بمجرد الاقتراب من مستوى المقاومة 10900 نقطة، بحسب تقرير بنك الاستثمار فاروس اليومي.

وما يزال التراجع الحالي في إطار جني الأرباح الطبيعي في ظل استمرار التداول أعلى منطقة الدعم بين 10670 – 10600 نقطة.

وقال إنه في حاله فشل المؤشر في الحفاظ على حركته أعلى المستويات السابقة، سوف تمتد موجة الهبوط الحالية.