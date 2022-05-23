السجن 3 أعوام لمتهم بحيازة 9 قطع لمخدر الحشيش في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار وحيد صبري، الأحد، "ب.ف.ع"، عامل رخام، بالسجن لمدة 3 أعوام؛ لاتهامه بحيازة 9 قطع لمخدر الحشيش؛ بقصد الاتجار، وذلك في القضية المقيدة برقم 30021 لسنة 2020 جنايات الدخيلة.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد ورود معلومات سرية، حول ضبط شخص، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، أن عملية الضبط جرت عقب توصل تحريات المباحث إلى أنه حال مرور قوة شرطة، لتفقد الحالة الأمنية، أبصرت المتهم، وعند مشاهدته لهم ألقي من يدة علبة سجائر على الأرض، وعند التقاطها وفحصها وجدَ بداخلها 9 قطع لمخدر الحشيش، وبضبط المتهم وتفتيشه، وجد بحوزته، مبلغ مالي، وهاتف محمول.

وباقتياد المتهم إلى ديوان قسم الشرطة، ومواجهته، أقر بأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزته كانت بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه ومساعدته في عملية الترويج، فتم تحرير محضر إداري بالواقعة.

وبعرض المتهم على النيابة العامة، قررت حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وبإحالته لمحكمة جنايات الإسكندرية، اتخذت بحقه قرارها المُقدم، بعضوية المستشارين: طارق محمد حافظ، ووائل حسن الشربيني، وسكرتير الجنايات، فايز بيومي القطعاني