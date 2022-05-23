علوم الإسكندرية تنظم احتفالية بيوم الأرض العالمي

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نظمت كلية العلوم بجامعة الإسكندرية، احتفاليتها العاشرة بيوم الأرض العالمي، تحت عنوان "الظواهر المناخية المتطرفة وتحديات التنمية المستدامة" بمشاركة الدكتور محمد عبدالعظيم أبو النجا نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وصرح أبو النجا، بأن الاحتفالية تهدف إلى المساهمة في الرصد الدوري للمشكلات البيئية، داعيا إلى تطبيق مفهوم Green business والذي يقوم على تبني مؤسسات الأعمال للتوجهات البيئية الخضراء في جميع مؤسساتها.

من جهته، قدم الدكتور علاء الدين رمضان منسق اللجنة القومية للتنمية المستدامة والحوكمة نائب رئيس جامعة فاروس بالإسكندرية عرضاً تعريفيا تحت عنوان "التأثيرات المتسلسلة للظواهر المتطرفة وانعكاساتها على أهداف التنمية المستدامة"، تبعه محاضرة مفتوحة عن "الطاقة والتغيرات المناخية بين الحاضر والمستقبل..الطاقة وتغير المناخ: السبيل قدماً" ألقاها الدكتور المهندس ماهر عزيز استشاري الطاقة والبيئة وتغير المناخ عضو مجلس الطاقة العالمي.

وأقيم على هامش الاحتفالية معرض خاص بأقسام وبرامج الكلية والوحدات ذات الطابع الخاص.