المؤبد لعاطل متهم بحيازة 16 قطعة لمخدر الحشيش في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار وحيد صبري، الأحد، "أ.س.س"، عاطل، بالسجن المؤبد، لاتهامه بحيازة 16 قطعة لمخدر الحشيش؛ بقصد الاتجار، وذلك في القضية المقيدة برقم 3085 لسنة 2022 جنايات الدخيلة.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد ورود معلومات سرية، حول ضبط شخص، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، أن عملية الضبط جرت عقب توصل تحريات المباحث إلى أن المتهم، عقد العزم على ترويج كمية من مخدر الحشيش على عملائه، وبالإنتقال إلى مكان تواجده أبصرته القوة الأمنية وهو مُمسكًا في يدة علبة ويخرج منها قطعة حشيش لأحد عملائه، وحصل منه على مقابل مادي.

وأضافت التحقيقات أنه وعند القبض على المتهم لاذا العميل بالفرار، فتم ضبطه، وبتفتيشه عثر بحوزته على علبة بلاستيكية، وبفض ما بداخلها، تبين احتوائها على 16 قطعة لمخدر الحشيش، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وباقتياد المتهم إلى ديوان قسم الشرطة، ومواجهته، أقر بأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزته كانت بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه ومساعدته في عملية الترويج، فتم تحرير محضر إداري بالواقعة.

وبعرض المتهم على النيابة العامة، قررت حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وبإحالته لمحكمة جنايات الإسكندرية، اتخذت بحقه قرارها المُقدم، بعضوية المستشارين: طارق محمد حافظ، ووائل حسن الشربيني، وسكرتير الجنايات، فايز بيومي القطعاني.