رئيس وزراء أستراليا الجديد: حريصون على التغيير الذي يطلبه الشعب بطريقة منظمة

قال رئيس وزراء أستراليا الجديد أنتوني ألبانيزي، إن المواطنين صوتوا للتغيير، وإن حكومته تعتزم تنفيذ هذا التغيير بطريقة منظمة.

وأضاف ألبانيزي في أول مؤتمر صحفي له عقب توليه منصبه، إنه سيلتقي بقادة الولايات المتحدة والهند واليابان خلال مشاركته في القمة الرباعية باليابان، موضحا أن "الاجتماعات التي سنعقدها، ليس فقط مع الولايات المتحدة ولكن الأهم من ذلك، مع مضيفينا في اليابان ومع الهند ستكون مهمة جدا، لإرسال رسالة إلى العالم مفادها بأن هناك حكومة جديدة في أستراليا"، وفقا لصحيفة "ذي إيدج" الأسترالية.

وأدى زعيم حزب العمال الأسترالي ألبانيزي، اليوم، اليمين الدستورية رئيسا لوزراء أستراليا، بعد يومين من فوز حزبه في الانتخابات التشريعية، ثم توجه إلى اليابان ترافقه وزيرة الخارجية الجديدة بيني وونج؛ للمشاركة في القمة الرباعية.

وذكرت الصحيفة الأسترالية، أنه في أسرع عملية انتقال إلى حكومة جديدة في تاريخ البلاد، أدى اليمين إلى جانب ألبانيزي 4 من أعضاء فريقه، هم نائب رئيس الوزراء ريتشارد مارلس، ووزيرة الخارجية، ووزير الميزانية جيم تشالمرز، ووزيرة المالية كيتي جالاجر، وذلك في مراسم أقيمت في مقر الحكومة بكانبيرا بحضور الحاكم العام للبلاد ديفيد هيرلي، وعدد محدود من الحضور؛ بسبب تدابير السلامة المتعلقة بـ"كوفيد-19".

وسيؤدي باقي أعضاء الوزارة الاسترالية الجديدة اليمين بعد عودة ألبانيزي وونج من اليابان.