أمريكا واليابان تتفقان على التعاون في معالجة التحديات الأمنية

تعهدت الولايات المتحدة واليابان بالتعاون الوثيق لمعالجة التحديات الأمنية.

وأشار بيان صادر عن البيت الأبيض اليوم الاثنين إلى اجتماع الرئيس الأمريكي جو بايدن برئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في طوكيو تناول فيه الجانبان سبل"تحسين التعاون" بشأن عدد من القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية.

وجاء في البيان أن "الرئيس (بايدن) أشاد بالدور الريادي لرئيس الوزراء (الياباني) كيشيدا في الرد على الحرب الروسية ضد أوكرانيا، وإصراره على تعزيز القدرات الدفاعية لليابان، مشيرا إلى أن وجود تحالف أمريكي ياباني قوي يمثل حجر أساس للسلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

وتعهد بايدن وكيشيدا بالعمل الوثيق في مواجهة التحديات الأمنية، بما في ذلك البرامج النووية وبرامج الصواريخ الباليستية لكوريا الشمالية وأيضا ما تمارسه الصين من "سلوك قسري بشكل متزايد يتعارض مع القانون الدولي".

واتفقت الولايات المتحدة واليابان أيضا على تعميق التعاون في مجالات مثل التكنولوجيات الناشئة وأمن سلاسل التوريد والطاقة النظيفة.

ويقوم بايدن حاليا بجولته الأولى في آسيا منذ توليه الرئاسة الأمريكية، ومن المقرر أن يشارك في اجتماع رباعي غدا الثلاثاء مع قادة اليابان وأستراليا والهند.