 40 تأشيرة لحج الجمعيات لمواطني جنوب سيناء - بوابة الشروق
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40 تأشيرة لحج الجمعيات لمواطني جنوب سيناء

رضا الحصري:
نشر في: الإثنين 23 مايو 2022 - 10:04 ص | آخر تحديث: الإثنين 23 مايو 2022 - 10:04 ص

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن محافظة جنوب سيناء فازت بـ40 تأشيرة حج خلال قرعة حج الجمعيات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي التي أجريت بالقاهرة، مؤكدًا أنه توجد مساعي من قبل المحافظة لتوفير عدد من التأشيرات الإضافية لكبار السن الذين لم يوفقوا في هذه القرعة، خاصة أنه يوجد عدد كبير من المواطنين مشتاقون لقضاء فريضة الحج بعد توقفها منذ بداية جائحة فيروس كورونا.

وأكد، في تصريح لـ"الشروق" اليوم الإثنين، أنه وجه بتسهيل كل الإجراءات الخاصة بالحجاج، وتوفير وسائل مواصلات لنقلهم إلى المطار، مع توفير الرعاية الطبية لهم.

على جانب آخر، قال زيدان عبدالغفار، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بجنوب سيناء، إن إجمالي عدد المتقدمين لحج الجمعيات هذا العام على مستوى مدن المحافظة كافة بلغ 139 شخصا، فاز منهم 40 فقط في القرعة، وجاري توزيع أسماء الفائزين في القرعة على إدارات التضامن الاجتماعي بمدن المحافظة، مرفق معها كشف الاحتياطي الخاص بتبديل الأسماء في حالة عدم سفر من وقعت عليه القرعة لتعرضه لأي ظروف.

وأكد أن وزارة التضامن الاجتماعي لم تصدر أي قرارات بشأن مشرف الحج، ولم يتم تحديد موعد وتكاليف السفر حتى الآن، مشيرًا إلى أنه سيجري التأكيد على الحجاج باتباع التعليمات والقرارات الوزارية المنظمة للحج حرصًا على سلامتهم.


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