ميدو: المصري قرر إقالة الشعباني وتعيين كشري خلفا له

أكد أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك السابق، أن مسؤولي النادي المصري البورسعيدي قرروا إقالة معين الشعباني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعد الخسارة من فيوتشر في الدوري الممتاز.

وتعرض المصري للخسارة امام فيوتشر بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الجولة العشرين من بطولة الدوري الممتاز.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية: «المصري قرر إقالة معين الشعباني وتعيين أحمد كشري خلفا له».

وأضاف: «رسالتي لمعين الشعباني قدمت مستوى مميزا مع المصري خاصة في الكونفدرالية ولكن التوفيق لم يحالفك، أتمنى التوفيق للمصري فيما هو مقبل والعودة إلى الانتصارات مرة أخرى».

وتعد مواجهة فيوتشر هي المباراة السادسة على التوالي التي يفشل فيها النادي المصري في تحقيق الفوز، منذ فوزه على الأهلي بهدف نظيف، حيث تعرض للخسارة أمام كل من الزمالك والإسماعيلي والمقاولون العرب وسموحة وتعادل مع غزل المحلة.

وهو ما أثر على مركز الفريق في جدول ترتيب الدوري، حيث يحتل المركز الثالث عشر برصيد 20 نقطة، جمعها من الفوز في 4 مباريات وتعادل في 8 مباريات وتعرض للهزيمة في مباريات، ولديه مباراة مؤجلة أمام البنك الأهلي، أحرز لاعبوه 22 هدفًا وتلقت شباكه 24 هدفًا.