أوكرانيا تحث إيلون ماسك على مواصلة مساعدته بأقمار ستارلينك

قال نائب رئيس الوزراء ووزير الإعلام الأوكراني ميخائيلو فيدوروف اليوم الاثنين، إنه مع دخول الغزو الروسي لبلاده شهره الرابع، فإن مواصلة القتال لن تتطلب المزيد من الأسلحة فحسب ،بل تتطلب أيضا من الملياردير إيلون ماسك مواصلة مساعدته في إتاحة إنترنت عالي السرعة وذي نطاق عريض، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت بلومبرج عن فيدوروف قوله في مقابلة على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بمنتجع دافوس السويسري اليوم الاثنين، إن مؤسس سبيس إكس قدم أكثر من 12 ألف طبق ستارلينك إلى أوكرانيا حتى الآن، مضيفاً أن هذه المحطات أثبتت أهميتها الحاسمة في دعم البنية التحتية في جميع أنحاء أوكرانيا في الوقت الذي تشن فيه حربها الإعلامية الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي ضد روسيا.

وقال فيدوروف إن أوكرانيا تحصل على المساعدة مجانا من ماسك ، مضيفاً أنه قد يكون هناك ترتيب مختلف بين ماسك والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو إس ايد) والكيانات الأوروبية التي قدمت معظم أقمار ستارلينك الاصطناعية إلى أوكرانيا دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل.

وأضاف فيدوروف: "جميع خدمات البنية التحتية الحيوية تستخدم ستارلينك، كما تستخدمها جميع الهياكل اللازمة لعمل الدولة. إننا بحاجة إلى استلامها باستمرار لأنها أحد عناصر أساس كفاحنا وصمودنا".