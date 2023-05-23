 السيسي يصل مقر انعقاد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية بشرم الشيخ - بوابة الشروق
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السيسي يصل مقر انعقاد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية بشرم الشيخ

شرم الشيخ - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 23 مايو 2023 - 9:59 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 23 مايو 2023 - 9:59 ص
وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم إلى مقر انعقاد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية التي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ.

ومن المقرر أن يشارك في الاجتماعات السنوية محافظو 81 دولة من الدول الأعضاء الإقليمية وغير الإقليمية ضمن مجموعة بنك التنمية الأفريقي، كما سيشهد الحدث حضور محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية، وكبار المسئولين من القطاع الخاص وعدد من الأكاديميين وشركاء التنمية، لمناقشة قضايا التحول إلى الاقتصاد الأخضر؛ بناء على ما كان من مقررات مؤتمر المناخ (كوب- 27)، وتوفير المزيد من الاستثمارات للدول الإفريقية، كما تشهد الاجتماعات الإجراءات الرئيسية لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة بالقارة، ودور التكنولوجيا المالية في إطلاق التمويل المستدام والأخضر.

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