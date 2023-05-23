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إصابة 14 شخصا في انقلاب ميكروباص بالعياط

محمود عبد السلام
نشر في: الثلاثاء 23 مايو 2023 - 2:46 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 مايو 2023 - 2:46 م

 

أصيب 14 شخصا بكسور وجروح متفرقة بالجسد، إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي في منطقة العياط بمحافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما تسبب في انحراف الطارة، وانقلاب السيارة؛ ونتج عن الحادث إصابة 14 شخصا، نقلوا إلى مستشفى أكتوبر العام لتلقى العلاج.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.


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