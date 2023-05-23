الوزراء السعودي: إعلان جدة فتح صفحة جديدة للارتقاء بمسار العمل العربي المشترك

أكد مجلس الوزراء السعودي أن "إعلان جدة" فتح صفحة جديدة للارتقاء بمسار العمل العربي المشترك، وتعزيز التضامن أمام التحديات والصعوبات التي يمر بها العالم العربي، وبما يسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات نحو مستقبل واعد للشعوب والأجيال القادمة.

وأوضح وزير الإعلام السعودي الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - أن ذلك جاء خلال جلسة المجلس، اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في قصر السلام بجدة، حيث أشار المجلس إلى حرص المملكة الدائم على توحيد الصف العربي والاهتمام بكل ما من شأنه توفير الظروف المحققة للاستقرار والازدهار بالمنطقة، ولا سيما ما يتصل بالتنمية المستدامة بمختلف أبعادها بما في ذلك العمل خلال فترة رئاسة القمة الحالية على عدد من المبادرات الرامية إلى دفع التعاون المشترك في المجالات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وتناول المجلس جملة من التقارير حول مستجدات الأحداث ومجرياتها على الساحتين الإقليمية والدولية بما فيها تطورات الوضع في السودان، معربا عن ترحيب المملكة بتوقيع طرفي النزاع على اتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية، وعن أمله في أن تركز المحادثات على وقف دائم للأعمال العدائية وتفعيل العملية السياسية.

وأطلع خادم الحرمين الشريفين، مجلس الوزراء السعودي على فحوى الرسالة التي تلقاها من العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وتتصل بالعلاقات بين البلدين وشعبيهما، كما أطلع المجلس على مضامين لقاءات ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بقادة عدد من الدول العربية، وكذا لقائه برئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، وما جرى خلالها من استعراض العلاقات وسبل تعزيزها وتطويرها.

واستعرض مجلس الوزراء السعودي مخرجات الدورة الرابعة للجنة المشاورات السياسية السعودية الجزائرية، والاجتماع الرابع للجنة السياسية والأمنية والعسكرية المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي العراقي، مشيدا بما تحقق من خطوات لتوطيد أواصر العلاقات، ومتطلعاً إلى استمرار الجهود لتعزيز آفاق التعاون في مختلف المجالات.