الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية

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فرضت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، عقوبات جديدة متعلقة بكوريا الشمالية تشمل أربع شركات وشخصا واحدا مشاركين في إخفاء أموال وأنشطة إلكترونية خبيثة.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها وكوريا الجنوبية فرضتا عقوبات مشتركة على كيم سانج مان و"شركة شينيونج للتعاون في تكنولوجيا المعلومات"، بحسب وكالة رويترز.

وأضافت أن المجموعات الثلاث الأخرى -وهي مركز 110 للأبحاث وجامعة بيونجيانج للتشغيل الآلي والمكتب التقني للاستطلاع- خاضعة بالفعل لعقوبات من كوريا الجنوبية بسبب مشاركتها في عمليات إلكترونية وتحقيق إيرادات غير مشروعة لدعم برامج أسلحة الدمار الشامل التابعة لكوريا الشمالية.

وقال براين نيلسون وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمعلومات المالية "إجراء اليوم استمرار لتسليط الضوء على عمليات (كوريا الشمالية) غير القانونية الواسعة في المجال الإلكتروني وتكنولوجيا المعلومات، والتي تمول برامج النظام غير المشروعة لأسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية".