مقتل شخصين في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

قتل شخصان في غارة شنها الكيان الإسرائيلي على حي سكني وسط بلدة الناقورة في جنوبي لبنان.

وذكرت مصادر ميدانية لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارة على حي سكني وسط بلدة الناقورة، في وقت تعرضت فيه أطراف البلدة لقصف مدفعي إسرائيلي.

ويواصل الكيان الإسرائيلي تصعيده على بلدات وقرى جنوبي لبنان، بالتزامن مع عدوانه الغاشم والمتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، وأجبر مئات العائلات في الجنوب اللبناني على النزوح من مناطقها.