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أعلن رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون الأربعاء أن بلاده ستمنح أوكرانيا 5ر6 مليار يورو إضافية (7 مليارات دولار) من المساعدات العسكرية موزعة على ثلاث سنوات للتصدي للغزو الروسي.

وقال كريسترسون مخاطبا الأوكرانيين عند إعلانه عن حزمة المساعدات في ستوكهولم: "سيساعد هذا الدعم في تمويل التبرعات طويلة الأجل من العتاد العسكري الإضافي وشراء مواد جديدة للإمداد المباشر من قطاع الدفاع إلى أوكرانيا".

وأضاف في مقطع فيديو تمت مشاركته على منصة التواصل الاجتماعي إكس: "قضية أوكرانيا هي قضية السويد".

وقال كريسترسون إنه منذ بداية الغزو الروسي قبل أكثر من عامين، جمعت السويد بالفعل 15 حزمة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا. وسيتم توزيع المساعدات الدفاعية الجديدة على السنوات من 2024 إلى 2026.

ووفقا للحكومة في ستوكهولم، فإن إجمالي المساعدات العسكرية والمدنية الموعودة من السويد سيرتفع إلى 100 مليار كرونة سويدية (3ر9 مليار دولار).

وقالت الحكومة في بيان: "مع غزو روسيا لأوكرانيا، الوضع الأمني في أوروبا هو الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية".

وشكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ستوكهولم على المساعدات الجديدة.

وانضمت السويد المحايدة إلى حلف الناتو في أعقاب الغزو الروسي وهي واحدة من أكبر مؤيدي أوكرانيا.