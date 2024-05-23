صحة غزة: عشرات المرضى مهددون بالموت خلال ساعات جراء نفاد الوقود

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الخميس، من توقف الخدمات الصحية في مستشفى شهداء الأقصى خلال ساعتين، جراء نفاد الوقود.

ونوهت في تصريحات، نقلتها وكالة «سند» الفلسطينية، أن عشرات المرضى الموجودون في المستشفى مهددون بالموت خلال ساعات جراء نفاد الوقود.

وأشارت الوزارة إلى أنها أطلقت مناشدات بضرورة إيصال الوقود إلى المستشفيات لكن دون جدوى، مطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل لوقف الحرب في غزة قبل فوات الأوان.

ويعد مستشفى الأقصى بدير البلح، هو المستشفى الوحيد الذي لا يزال يعمل، بعد تدمير مجمع الشفاء الطبي بغزة، ومجمع ناصر في مدينة خانيونس، وإخلاء مستشفى أبو يوسف النجار برفح، جراء العملية العسكرية الإسرائيلية.

وفي وقت سابق، أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن القوات الإسرائيلية هدمت منشآت طبية عدة في القطاع، بما فيها مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة وهو أكبرها، لكن الجيش الإسرائيلي حوله إلى أنقاض خلال عملية نفذها فيه وفي الأحياء المجاورة له في مارس.

وقالت الصحة العالمية، إن مستشفيي العودة وكمال عدوان، وهما آخر مستشفيين ما زالا مفتوحين في شمال غزة، بالكاد يعملان، مع دخول الحرب الإسرائيلية شهرها الثامن.



